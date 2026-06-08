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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لمواجهة صفحات التوظيف الوهمية والنصب الإلكتروني

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والعمل، بشأن الانتشار المتزايد لصفحات التوظيف الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت، وما تسببه من عمليات نصب واحتيال واستغلال لحاجة الشباب إلى فرص العمل.

وأشارت النائبة إلى أن هذه الصفحات تستدرج الشباب بإعلانات وظائف وهمية ورواتب مغرية داخل مصر وخارجها، ثم تقوم بتحصيل مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة أو جمع بيانات شخصية حساسة، مثل بطاقات الرقم القومي والشهادات الدراسية والسير الذاتية، بما قد يعرض أصحابها لجرائم الابتزاز الإلكتروني وانتحال الهوية.

 استغلال بعض الشباب في عمليات هجرة غير شرعية 

وحذرت من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تمتد إلى تقويض الثقة في جهات التوظيف الرسمية، فضلًا عن استغلال بعض الشباب في عمليات هجرة غير شرعية أو عقود عمل وهمية بالخارج.

وطالبت النائبة وزارة الاتصالات بتوضيح آليات رصد وحجب الصفحات الوهمية وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما دعت وزارة العمل إلى تكثيف التوعية بالمنصات الرسمية للتوظيف وتشديد الرقابة على مكاتب التوظيف غير المرخصة.

كما دعت إلى إطلاق حملة توعوية واسعة بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحذير المواطنين من أساليب النصب الإلكتروني المرتبطة بإعلانات التوظيف، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته ووضع آليات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الشباب.

النصب الإلكتروني حماية الشباب مجلس النواب

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