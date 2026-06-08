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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بإخضاع الكتاتيب لإشراف الأزهر والأوقاف حفاظًا على الفكر الوسطي وحماية الأطفال

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة
عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتراح المقدم بشأن التوسع في إنشاء الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم قد يبدو في ظاهره دعوة لزيادة عدد دور تحفيظ القرآن الكريم ، إلا أن الهدف الأساسي هو وضع ضوابط وشروط حاكمة لعملها والإشراف عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في عام 2024 إلى التوسع في إنشاء الكتاتيب، كما أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يقومان بدور كبير ومؤثر في هذا المجال.

وأوضح حمزة أنه إذا كانت الدولة تضع ضوابط وإجراءات دقيقة عند استخراج رخصة تشغيل أي مصنع، فمن باب أولى أن يتم وضع اشتراطات واضحة للأماكن التي تستقبل الأطفال لتعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم، بما يشمل الاشتراطات المكانية والصحية، ومعايير اختيار القائمين على التعليم، فضلًا عن تحديد المساحات المناسبة وفصل البنين عن البنات.

وكشف عضو مجلس الشيوخ عن إجراء دراسة استقصائية في عدد من قرى ومدن محافظة الإسكندرية، أسفرت عن رصد وجود بعض الكتاتيب في أماكن غير مؤهلة أو مناسبة لتعليم الأطفال والنشء، الأمر الذي يستوجب التدخل ووضع إطار تنظيمي واضح يضمن سلامة العملية التعليمية والتربوية.

وأكد أن الهدف من الاقتراح هو أن يتولى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الإشراف الفني على دور تحفيظ القرآن الكريم والكتاتيب، فيما تتولى الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، متابعة الاشتراطات البيئية والمكانية والصحية.

وشدد حمزة على أن القضية “جادّة وخطيرة”، قائلًا: “أنقل هذه الأمانة إلى مؤسسات الدولة المصرية العظيمة، فترك الساحة لبعض الجهات للعمل دون رقابة قد يؤدي إلى تكرار ممارسات سبق أن عانت منها الدولة قبل عام 2010”.

وأضاف أن الدولة المصرية في حاجة إلى ترسيخ مفاهيم الدين الوسطي المعتدل، مؤكدًا ضرورة أن يكون محفظو القرآن الكريم مؤهلين ومتخصصين، وأن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والفكرية والسلوكية، بما يضمن تنشئة الأجيال الجديدة على القيم الدينية الصحيحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور شوقي علام، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حمزة بشأن التوسع في إنشاء الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم، ووضع ضوابط وشروط حاكمة لعملها والإشراف عليها

الكتاتيب الازهر البرلمان مجلس الشيوخ

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