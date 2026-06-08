الضرائب: لا صحة لفرض رسوم جديدة على المواطنين

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن السياسة المالية تُعد إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه لا توجد زيادة أو فرض ضرائب جديدة، موضحًا عددًا من الرسوم والضرائب المطبقة حاليًا على بعض الأنشطة والمعاملات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رسم قدره 35 جنيه عن كل طن أسمنت وتلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، والرسوم دي للخزانة العامة للدولة، ويتم تحصيل 35 جنيه عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم عما تنتجه".



وأضاف: "السياسة المالية هي أحد الأدوات للسياسة الاقتصادية وهدفنا وجود نمو وجذب المستثمرين، ولا يوجد زيادة أو فرض لضريبة جديدة".