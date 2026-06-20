قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أكاديمية الأزهر: الهجرة مشروع بناء أمة قامت على الإيمان والأخذ بالأسباب
باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية
حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة
83 قتيلاً في يوم واحد .. حصيلة ضحايا الحرب بلبنان تتجاوز أربعة آلاف منذ مارس
تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مصر تنظم البطولة العربية للتنس بمشاركة تاريخية لـ 8 دول عربية
وثائق استخباراتية أمريكية تثير جدلاً جديداً عن دور فاوتشي وأبحاث الفيروسات في الصين
ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق
مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز
باكستان: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سويسرا غدا
بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تأجيل محاكمته.. نجل فضل شاكر يطالب بإنصاف والده: آن الأوان للعدالة

محمد فضل شاكر ووالده
محمد فضل شاكر ووالده
تقى الجيزاوي

طالب محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر بإنصاف والده والإفراج عنه، وذلك في أول تعليق له عقب تأجيل جلسة محاكمته، بالتزامن مع تداول أنباء بشأن تدهور حالته الصحية.

ونشر محمد فضل شاكر منشور  عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستوري عبر خلالها عن دعمه لوالده، قائلًا: "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف".

أزمة الفنان فضل شاكر

تواصل أزمة الفنان فضل شاكر ومحاكمته في لبنان تصدر المشهد، خاصة مع الجدل المثار حول حالته الصحية داخل السجن، بالتزامن مع نظر المحكمة العسكرية اللبنانية في طلب إخلاء سبيله لدواعٍ صحية.

وقررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر لمدة أسبوع، لتُعقد في 30 يونيو بدلًا من 24 يونيو، بسبب ظروف خاصة بالمحكمة.

وتنظر المحكمة في الطلب المقدم من هيئة الدفاع لإخلاء سبيل الفنان اللبناني، بعدما دعمت طلبها بتقارير طبية أشارت إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة نتيجة معاناته من مرض السكري وأمراض أخرى.

ومن جانبها، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية متخصصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته الصحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.

كما وافقت المحكمة على طلب محامية فضل شاكر، أماتا مبارك، بإرفاق ملفه الطبي ضمن أوراق القضية، مع تأجيل استكمال جلسات المحاكمة للاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدًا للتقدم بطلب الإفراج عنه.

فضل شاكر محمد فضل شاكر أزمة الفنان فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

ترشيحاتنا

فانس

نائب الرئيس الأمريكي يتجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال ساعات

اليماحي مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا

لقاء عربي إيطالي يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ترامب و ميلوني

ترامب: ميلوني رفضت استخدام أمريكا المدرجات الجوية الإيطالية خلال الحرب مع إيران

بالصور

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

3 ليالٍ من الاحتفال.. دوا ليبا تكشف صورًا جديدة من زفافها على كالوم تورنر | صور

زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

فيديو

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد