بعد تأجيل محاكمته.. نجل فضل شاكر يطالب بإنصاف والده: آن الأوان للعدالة

طالب محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر بإنصاف والده والإفراج عنه، وذلك في أول تعليق له عقب تأجيل جلسة محاكمته، بالتزامن مع تداول أنباء بشأن تدهور حالته الصحية.

ونشر محمد فضل شاكر منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستوري عبر خلالها عن دعمه لوالده، قائلًا: "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف".

أزمة الفنان فضل شاكر

تواصل أزمة الفنان فضل شاكر ومحاكمته في لبنان تصدر المشهد، خاصة مع الجدل المثار حول حالته الصحية داخل السجن، بالتزامن مع نظر المحكمة العسكرية اللبنانية في طلب إخلاء سبيله لدواعٍ صحية.

وقررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر لمدة أسبوع، لتُعقد في 30 يونيو بدلًا من 24 يونيو، بسبب ظروف خاصة بالمحكمة.

وتنظر المحكمة في الطلب المقدم من هيئة الدفاع لإخلاء سبيل الفنان اللبناني، بعدما دعمت طلبها بتقارير طبية أشارت إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة نتيجة معاناته من مرض السكري وأمراض أخرى.

ومن جانبها، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية متخصصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته الصحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.

كما وافقت المحكمة على طلب محامية فضل شاكر، أماتا مبارك، بإرفاق ملفه الطبي ضمن أوراق القضية، مع تأجيل استكمال جلسات المحاكمة للاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدًا للتقدم بطلب الإفراج عنه.