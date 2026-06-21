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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير المالية يكرّم الأمهات المثاليات والموظفين المتميزين ورواد العمل | صور

ياسر صبحي
ياسر صبحي
محمد يحيي

قام ياسر صبحى نائب وزير المالية بتكريم الأمهات المثاليات والموظفين المتميزين ورواد العمل  بوزارة المالية.

وقال ياسر صبحى في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إننا نفخر بالنماذج المشرفة والمضيئة فى مسيرة العمل والعطاء لإعلاء صالح الوطن وتحرص الوزارة دوريًا على تكريم الكفاءات؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفعالة في تطوير بيئة العمل ودعم مسيرة الأداء المؤسسي نحو الأفضل.
 


وأضاف أننا حريصون على ترسيخ ثقافة التحفيز والتقدير وقيم الانتماء لدى العاملين  لتعزيز الإنتاجية والابتكار، و أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التقدير والتحفيز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ قيم الانتماء والولاء الوظيفى، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المستدام.

ووجه نائب الوزير تحية تقدير لكل أم مثالية ملهمة رمزًا للعطاء والتضحية  قادرة على التوازن بين مسئوليات العمل والأسرة، وتمثل نموذجًا فريدًا في التفانى والإخلاص ، بما يعكس قوة وإرادة المرأة المصرية، ودورها المحوري في بناء المجتمع والأجيال القادمة.

أكد نائب الوزير، أننا نعتز بكل موظف مثالى يشارك بكفاءة وإخلاص في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، ورواد العمل الذين يجسدون قيم الالتزام والإخلاص والتميز والتفانى فى تطوير بيئة العمل وتحقيق المستهدف، موضحًا أن الأداء المخلص والعمل الجاد محل تقدير دائم، وأن الوزارة ماضية بالتوازى مع تطوير العنصر البشرى فى بناء منظومة عمل حديثة تعتمد على الكفاءة والتميز بما يسهم فى تحقيق النتائج المالية والاقتصادية المستهدفة.

موظفين مثالين

والمكرمون من الموظفين المثاليين من«الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير»: إبراهيم عبد الحى حلمى، وبيشوى مجدى رشدى، وبقطاع «الوكيل الدائم»: ابراهيم محمد موسى سعيد، واحمد حسن عبد الفتاح، واحمد محمد محرز عبد الفتاح، الدسوقى محمد الدسوقى، إيمان احمد صالح، جيهان سعد عبد العزيز، خالد احمد فؤاد محمد، خالد دسوقى عباس حسن، عصام محمد احمد سلطان، عمرو إبراهيم سيد يوسف، محمد سعيد إبراهيم، محمد حسن إبراهيم، محمد على عبيد، وهالة خضراوى على، وهند محسن محمود، وفاء رمزى نصيف، وبقطاع «الحسابات والمديريات المالية»: أحمد محمد سليمان، أميرة عبد الحكيم عبد العظيم، جمعة عبد السميع حسن، صباح السيد حسن إبراهيم، محمد حسن محمد إبراهيم، هالة على عبد العزيز، هيثم محمد نصر الدين، ومن قطاع «التنمية البشرية»: أسامة عادل رشاد، حنان عاطف عز الدين ومن قطاع «نظم المعلومات»: محمد سعد خير الله خميس، ومن قطاع «التمويل»: جيهان عبد التواب على جبر، ومن قطاع «الأمن والعدالة»: صباح محمود عيد ومن قطاع «البنية التحتية»: محمد محمود محمد، ومن قطاع «الحسابات الختامية»: هاجر خالد عبد المعطى، ومن قطاع «جهاز الأموال المستردة»: عبد المسيح ناجى ومحمد احمد عبد الحميد.

المكرمون من رواد العمل«بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير»: شرين عزب محمد، محمد فؤاد السيد، أحمد عبد الحميد إبراهيم ، وبقطاع «الوكيل الدائم»: أحمد كمال عبد المنعم، محمد خيرى عبد المنعم، يسرا حامد جودة الشويخ، ومن قطاع «نظم المعلومات» أسامة محمد احمد محمد، ومن قطاع « التنمية البشرية» هويدا فكرى صاوى، وفاء على محمد، أمانى على حنفى ومن قطاع «التمويل» أيمن السعيد السيد، ومن قطاع «الحسابات الختامية» سيد محمد إبراهيم ، ومن قطاع «البنية التحتية» حازم رمضان حمزة، وبقطاع «الحسابات والمديريات المالية»: إيمان محمد سرور محمد، وآيه سعيد محمد، راندا عبد اللطيف الشربينى، عبد الله سيد عبد الله، عزة رشدى امين موسى، ومن قطاع «جهاز الأموال المستردة»: بدير موسى بدير، ومنى أحمد على، ومن «الأمن والعدالة»: إيمان رجب إبراهيم.

أمهات مثاليات

المكرمات من الأمهات المثاليات«بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير»: هدير أحمد يوسف محمد ، وبقطاع «نظم المعلومات» حنان محمد الصادق، وبقطاع «الوكيل الدائم»: آمال نظير فوزى، سحر السيد طه عبد الرحمن، عبير شوقى احمد على، فاتن صبرى عطية ، مرفت إسماعيل عبد الوهاب، هالة وديع عوض بخيت، هيام صبحى أحمد لاشين، ومنى صالح محمود جاد، وبقطاع «الموازنة العامة»: سهير عوض أيوب، جيهان محمود طاهر،وجيهان برنس محمود، وبقطاع «الحسابات والمديريات المالية»: آمال على محمد يوسف، وسامية عبد العظيم صوفى، وسمية عز الدين محمود، عزة أحمد أبوزيد، فتحية فراج هلال خليل، فوزية عباس صابر، نشوة يونس عبد المنعم، هالة السيد إبراهيم النجدى، هالة محمد حسين السيناوى، فاطمة احمد محمد الخولى، فكرية محمود أحمد عثمان، ومن قطاع «التمويل»: سحر أحمد عبد الحميد، ومن قطاع «الحسابات الختامية»: شريفة محمود محمد جاد، ومن قطاع « التنمية البشرية»: منال أحمد عيد، هالة قرنى محمد، من قطاع « البنية التحتية»: أمل محمود خليل، وشيرين نبيل عبد العظيم، وفاطمة محمد عثمان، ومن قطاع «الأمن والعدالة»: هالة محمد سعيد محمود، ومن قطاع «جهاز الأموال المستردة»: صفاء محمود محمد بكر، ومن مصلحة «الخزانة وسك العملة»: إيمان سعيد محمد كامل، سحر زينهم جاد أحمد.

وزارة المالية ياسر صبحي السياسيات المالية اخبار مصر تكريم الموظفين

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