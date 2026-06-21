في أول تعاملات البنوك..الريال السعودي يسجل 13.28 جنيها والدينار الكويتي بـ162.3 جنيها

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في أول يوم عمل في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-6-2026.

سعر العملات العربية

بلغ متوسط سعر العملات العربية استقرارا دون تغيير لليوم الرابع علي التوالي.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.28 جنيها للشراء و 13.32 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيها للشراء و 162.87 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 13.57 جنيها للشراء و 13.6 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 132.21 جنيها للشراء و 132.59 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 129.47 جنيها للشراء و 129.84 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 13.67 جنيها للشراء و 13.71 جنيها للبيع

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 70.21 جنيها للشراء و 70.6 جنيها للبيع.