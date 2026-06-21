في أول تعاملات البنوك..الريال السعودي يسجل 13.28 جنيها والدينار الكويتي بـ162.3 جنيها

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في أول يوم عمل في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-6-2026.
سعر العملات العربية
بلغ متوسط سعر العملات العربية استقرارا دون تغيير لليوم الرابع علي التوالي.
سعر الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي 13.28 جنيها للشراء و 13.32 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وصل سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيها للشراء و 162.87 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي 13.57 جنيها للشراء و 13.6 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
وسجل سعر الدينار البحريني 132.21 جنيها للشراء و 132.59 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني
وصل سعر الريال العماني 129.47 جنيها للشراء و 129.84 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري
وصل سعر الريال القطري 13.67 جنيها للشراء و 13.71 جنيها للبيع
سعر الدينار الأردني
وسجل سعر الدينار الأردني 70.21 جنيها للشراء و 70.6 جنيها للبيع.