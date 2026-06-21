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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

للمصريين في الخارج| الريف المصري يكشف تفاصيل مبادرة مزرعتك في مصر

اللواء عمرو عبد الوهاب
اللواء عمرو عبد الوهاب
عادل نصار

كشف اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، تفاصيل جديدة بشأن ابرام بنك مصر بروتوكولى تعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد بمقر المركز الرئيسى لبنك مصر.

وقال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع قناة أون، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة مزرعتك فى مصر تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.

وتابع  اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنها بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة فى جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطنى.
 

تنمية الريف المصرى اللواء عمرو عبد الوهاب بنك مصر شركة تنمية الريف المصرى الجديد

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