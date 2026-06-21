القط نيمبوس يتوقع فوز السنغال على النرويج في كأس العالم 2026

أطلق القط الشهير "نيمبوس" توقعاته الخاصة بالمواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والنرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026، مرجحًا كفة "أسود التيرانجا" لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وجاء اختيار نيمبوس؛ بعد توجهه إلى الوعاء الخاص بالمنتخب السنغالي، متجاهلًا خياري فوز النرويج أو التعادل، في تقليد اعتاد من خلاله تقديم توقعاته لنتائج المباريات الكبرى، والتي تحظى بمتابعة واسعة من جماهير كرة القدم حول العالم.

وتترقب الجماهير المباراة التي تجمع بين المنتخبين، وسط طموحات كبيرة من الجانبين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المنافسة خلال مرحلة المجموعات.

ويبقى التحدي الحقيقي داخل المستطيل الأخضر، حيث يسعى المنتخب السنغالي لتأكيد توقعات نيمبوس، بينما يطمح المنتخب النرويجي إلى قلب التوقعات وتحقيق نتيجة تخالف اختيارات القط الشهير.