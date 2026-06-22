انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري

أعلنت وزارة الداخلية القطرية وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في رأس لفان، نتيجة خلل فني أثناء التشغيل، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو تسربات قد تشكل خطراً على العاملين أو المناطق المحيطة.

وفي تفاصيل الحادث، أوضحت قطر للطاقة أن انفجاراً وحريقاً اندلعا في مصنع «برزان» المخصص لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، وذلك خلال مرحلة بدء العمليات التشغيلية في المدينة الصناعية.

وأكدت الشركة أن فرق الاستجابة للطوارئ تدخلت فور وقوع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق واحتواء تداعياته في وقت قياسي، دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية أو حوادث تسرب.

ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه قطر جهودها لإعادة تشغيل منشآت الغاز تدريجياً بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على القطاع خلال الأشهر الماضية. وعد منطقة رأس لفان من أهم مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث لعبت دوراً محورياً في إمداد الأسواق الدولية بالطاقة خلال السنوات الأخيرة.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على استكمال التحقيقات الفنية للوقوف على أسباب الخلل الذي أدى إلى وقوع الانفجار، وسط تأكيدات باستقرار الأوضاع التشغيلية وسلامة المنشآت المحيطة.