القصر الطائر يدخل الخدمة.. ترامب يدشن طائرته الجديدة ويشكر أمير قطر

دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، الطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان"، التي حصلت عليها الولايات المتحدة كهدية من دولة قطر، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً نظراً للقيمة الكبيرة للطائرة وطبيعة الهدية غير المسبوقة.

وأعلن ترامب إخراج الطائرة الرئاسية السابقة من الخدمة؛ بعد أن ظلت تستخدم من قبل الرؤساء الأمريكيين منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، مؤكداً أن الطائرة الجديدة، وهي من طراز "بوينج 747-8"، تتمتع بمواصفات استثنائية، واصفاً إياها بأنها "قصر طائر في السماء".

وخلال كلمة ألقاها بجوار الطائرة الجديدة، وجّه ترامب الشكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفاً إياه بـ"الشخص الرائع والشجاع"، كما أعرب عن تقديره لقادة السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

كما تطرق ترامب إلى العلاقات مع إسرائيل، مشيداً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "رئيس وزراء مقاتل ويستحق التقدير"، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين واشنطن وتل أبيب خلال الفترة الماضية.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن الحكومة القطرية عرضت التبرع بالطائرة للولايات المتحدة دون أي شروط أو مقابل، فيما خضعت الطائرة لسلسلة من التعديلات الفنية والعسكرية قبل إدخالها الخدمة الرئاسية، لتتوافق مع المعايير الأمنية المعتمدة لطائرات الرئاسة الأمريكية.