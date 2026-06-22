بعد إيقاف إسبانيا.. الرأس الأخضر يفرض التعادل على أوروجواي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب مواجهة أوروجواي والرأس الأخضر، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مباراة حفلت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

واحتضن ملعب ميامي اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثامنة، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، ونجح كل منهما في العودة بالنتيجة بعد التأخر، ليكتفي الطرفان بالحصول على نقطة واحدة.

وكان منتخب الرأس الأخضر هو البادئ بالتسجيل بعدما أحرز كيفن بينا الهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين، مستغلًا هجمة منظمة منح بها منتخب بلاده أفضلية مبكرة، واستمر التقدم حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل نهاية النصف الأول من المباراة، تمكن منتخب أوروجواي من إدراك التعادل عن طريق ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة الرابعة والأربعين، قبل أن ينجح أجوستين كانوبيو في إضافة الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينهي منتخب أوروجواي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخبان تقديم أداء هجومي، بينما بحث منتخب الرأس الأخضر عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الحادية والستين، بعدما سجل هيليو فاريلا هدف التعادل، لتشتعل المباراة من جديد وسط محاولات متبادلة لخطف هدف الفوز.

ورغم الفرص التي سنحت لكلا المنتخبين خلال الدقائق المتبقية، فإن النتيجة بقيت على حالها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة، بينما وصل منتخب الرأس الأخضر إلى الرصيد نفسه في المركز الثالث بفارق الأهداف، في حين واصل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما بقي منتخب السعودية في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، لتظل المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل قبل انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات.