قرار الوزير يفرض الانضباط بتعليم الجيزة.. وغرفة العمليات تحسم هدوء لجان الثانوية العامة

تشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة انطلاقة قوية تميزت بأعلى درجات الانضباط الميداني والالتزام بالضوابط الوزارية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الحازمة التي وضعها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان لقرار وزير التربية والتعليم، بتجميع لجان الثانوية العامة، والسماح لمديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الأمن بالمرور المباشر والمستمر على اللجان، الأثر الأكبر في إرساء ركيزة أساسية لنجاح العملية الامتحانية هذا العام.

وساهم هذا القرار بشكل مباشر في تحقيق الشفافية والنزاهة، والحد من أي محاولات للخروج عن النص.

وفي هذا السياق، نجحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة سعيد عطية، في ترجمة التوجيهات الوزارية إلى خطوات استباقية صارمة على الأرض.

وتمثلت أبرز هذه الجهود في:

التواجد الميداني المكثف من خلال جولات تفقدية مستمرة للقيادات التعليمية بمحافظة الجيزة، للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وربطها لحظيا بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات، مما يضمن التدخل السريع وحل أي عقبات.

وتطبيق آليات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول اللجان، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة تماما للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني.

وانعكست هذه الإجراءات الصارمة والمتابعة المستمرة إيجابيا على أجواء اليوم الأول لـ "ماراثون الثانوية العامة" في الجيزة؛ حيث وفرت المديرية مناخا تربويا ونفسيا هادئا ساعد الطلاب على التركيز والتميز، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور بتطبيق معايير النزاهة والعدالة بين كافة الطلاب.