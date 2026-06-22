قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
النسب والحمل.. تفاصيل المواد الأكثر جدلا في مشروع قانون الأسرة الجديد
حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.. هل وردت عن النبي؟
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال على هذه المناطق
رسائل متبادلة بين إيران وأمريكا رغم تعثر محادثات سويسرا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026
الانتخابات الكولومبية على صفيح ساخن.. المرشح اليساري يرفض حسم النتيجة ويتجه للطعن
منة فضالي: أفكر في الاعتزال والسفر خارج مصر
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 22-6-2026
صفة قيام الليل .. أمور عظيمة بصلاة التهجد تطرد الداء عن الجسد
بتوجيهات من الرئيس السيسي .. مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة
تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار الوزير يفرض الانضباط بتعليم الجيزة.. وغرفة العمليات تحسم هدوء لجان الثانوية العامة

امتحانات الشهادة الثانوية العامة
امتحانات الشهادة الثانوية العامة
أحمد زهران

تشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة انطلاقة قوية تميزت بأعلى درجات الانضباط الميداني والالتزام بالضوابط الوزارية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الحازمة التي وضعها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان لقرار وزير التربية والتعليم، بتجميع لجان الثانوية العامة، والسماح لمديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الأمن بالمرور المباشر والمستمر على اللجان، الأثر الأكبر في إرساء ركيزة أساسية لنجاح العملية الامتحانية هذا العام.

وساهم هذا القرار بشكل مباشر في تحقيق الشفافية والنزاهة، والحد من أي محاولات للخروج عن النص.

وفي هذا السياق، نجحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة سعيد عطية، في ترجمة التوجيهات الوزارية إلى خطوات استباقية صارمة على الأرض.

وتمثلت أبرز هذه الجهود في:
التواجد الميداني المكثف من خلال جولات تفقدية مستمرة للقيادات التعليمية بمحافظة الجيزة، للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وربطها لحظيا بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات، مما يضمن التدخل السريع وحل أي عقبات.
وتطبيق آليات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول اللجان، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة تماما للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني.

وانعكست هذه الإجراءات الصارمة والمتابعة المستمرة إيجابيا على أجواء اليوم الأول لـ "ماراثون الثانوية العامة" في الجيزة؛ حيث وفرت المديرية مناخا تربويا ونفسيا هادئا ساعد الطلاب على التركيز والتميز، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور بتطبيق معايير النزاهة والعدالة بين كافة الطلاب.

محافظة الجيزة وزير التربية والتعليم تعليم الجيزة امتحانات الشهادة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الشاورما

طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

نسرين طافش

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

الدراجة النارية

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد