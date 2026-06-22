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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس ريادة مصر في ترسيخ الفكر الوسطي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بـ مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف “دفعة الإمام حسن العطار” من الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في بناء جيل من الدعاة يجمع بين العلم والانضباط والفكر المستنير.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح له اليوم. أن تخريج أئمة وزارة الأوقاف من داخل مؤسسة عسكرية تعليمية رفيعة المستوى يمثل نقلة نوعية في إعداد الدعاة، بما يضمن دمج التأهيل الديني بالفهم الوطني والعلمي، وهو ما يعزز قدرة هؤلاء الأئمة على مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الإسلام الوسطي الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأشار أمين سر تعليم البرلمان إلى أن حضور الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لفعاليات التخرج، وتوجيهه بمواصلة تأهيل المتفوقين عبر الدراسات العليا والبعثات الخارجية، يؤكد اهتمام القيادة السياسية ببناء شخصية الداعية العصري القادر على مخاطبة الواقع بلغة تجمع بين الأصالة والتجديد.

وأختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمضي بخطى ثابتة في مواجهة الإرهاب ليس فقط أمنيًا، بل فكريًا وثقافيًا عبر إعادة صياغة الخطاب الديني على أسس علمية راسخة، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل أحد أهم ركائز استقرار الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في نشر قيم التسامح والسلام.

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