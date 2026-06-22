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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلافات أسرية.. زوج ينهي حياة زوجته بـ"شاكوش" داخل منزلها بالبحيرة

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

تحولت الخلافات الأسرية إلى جريمة مأساوية هزت أهالي قرية النقراش التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته إثر الاعتداء عليها بمطرقة "شاكوش" داخل منزل الزوجية، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول ربة منزل، تبلغ من العمر 35 عامًا، وتقيم بقرية النقراش، جثة هامدة إلى المستشفى، متأثرة بإصابتها بكسور وجروح بالغة في الرأس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبه. وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها، بعدما نشبت بينهما خلافات أسرية تطورت إلى اعتداء عنيف، حيث قام بضربها على رأسها باستخدام "شاكوش"، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وفي السياق ذاته، انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لإجراء مناظرة جثمان المجني عليها ومعاينة مسرح الجريمة، كما قررت التحفظ على الجثمان تحت تصرفها لحين استكمال التحقيقات واستخراج التصاريح اللازمة للدفن.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

البحيرة محافظة البحيرة جريمة قتل مركز ايتاى البحيرة

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