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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بجميع اللجان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين الآن امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة

 ومن جانبه يحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل كل امتحان ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2026 (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما يحرص الوزير قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها  ، أن امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها تشهد حالة من الانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

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