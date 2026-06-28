تعليم الوادي الجديد: إطلاق خطة صيفية لتنمية مهارات اللغة العربية بمختلف المراحل التعليمية

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء تنفيذ خطة العمل الصيفية لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وتحت إشراف سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وأكد مدير المديرية أن الخطة تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وتستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب اللغوية وصقل مواهبهم الأدبية والإبداعية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد أهم مقومات الثقافة المصرية والعربية.

تنمية مهارات القراءة والكتابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وأوضح أن الخطة تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية، من بينها تنمية مهارات القراءة والكتابة، والاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وتنمية مهارات الخط العربي، وتأليف القصة القصيرة، وعقد الندوات التوعوية، إلى جانب تنفيذ مسابقات وأنشطة ثقافية وأدبية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية من الطلاب.



ومن جانبها، أوضحت سهام رضوان، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بتعليم الوادي الجديد، أن الخطة الصيفية جرى إعدادها وفق رؤية تربوية تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات اللغة العربية والقراءة والإبداع الأدبي، والعمل على تنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية وأنشطة تفاعلية تتناسب مع مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن الخطة تركز على تعزيز مهارات التعبير اللغوي السليم لدى الطلاب، وتشجيعهم على القراءة الحرة والاطلاع، وتنمية قدراتهم على الكتابة الإبداعية، بما يسهم في رفع المستوى اللغوي والثقافي لديهم، مؤكدةً أن الأنشطة ستنفذ داخل المدارس والمكتبات التعليمية بمشاركة موجهي ومعلمي اللغة العربية والتربية الدينية.