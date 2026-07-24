لضمان الاستقرار والاستدامة.. رئيس مياه البحر الأحمر يتابع تشغيل محطة اليسر للتحلية

يواصل اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، متابعته اليومية لمنظومة التشغيل بمحطة اليسر لتحلية المياه، في إطار الحرص على ضمان استقرار واستدامة إمدادات مياه الشرب للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.

وتأتي هذه المتابعة اليومية للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المحطة، والتأكد من كفاءة التشغيل واستقرار الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تأمين وصول مياه الشرب للمواطنين دون انقطاع، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

وأكد رئيس الشركة استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التشغيل، مع الالتزام بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق أعلى المعايير الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة واستدامة خدمات مياه الشرب لأهالي محافظة البحر الأحمر.