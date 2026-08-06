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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: معارض مجانية وفتح أسواق جديدة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين

وزارة التضامن: معارض مجانية لدعم الأسر المنتجة والحرفيين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم
وزارة التضامن: معارض مجانية لدعم الأسر المنتجة والحرفيين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم
شيماء جمال

قالت ماجدة نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التسويقية المجانية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز فرص تسويق المنتجات التراثية واليدوية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن معرض الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة يُقام للمرة السابعة منذ انطلاقه في سبتمبر 2024، ويستهدف توفير منفذ دائم لتسويق منتجات الأسر المنتجة للعاملين بالجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المشاركة في المعرض مجانية بالكامل دون تحميل العارضين أي رسوم.

وأضافت أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، تشمل المفروشات، وأواني المطبخ المصنوعة من خشب السرسوع، والخزف، والملابس النسائية، والعباءات، والأوشحة، والسجاد، إلى جانب العديد من المنتجات اليدوية والتراثية التي تُطرح بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن معرض «ديارنا» المقام في مارينا 4 بالساحل الشمالي يستمر حتى 31 أغسطس، ويشارك فيه نحو 450 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون منتجات متنوعة تلائم موسم الصيف، من بينها المشغولات الصدفية، والمنتجات الجلدية، والخزف، والسجاد، والإكسسوارات، والهدايا.

المعارض تسهم في الحفاظ على الحرف التراثية والهوية المصرية
وأكدت نور الدين أن هذه المعارض تسهم في الحفاظ على الحرف التراثية والهوية المصرية، إلى جانب توفير منافذ تسويقية جديدة للأسر المنتجة، لافتة إلى أن اختيار مارينا 4 لاستضافة معرض «ديارنا» هذا العام يأتي ضمن خطة تطوير المعرض وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشاركة فيه.

ماجدة نور الدين الأسر المنتجة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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