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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: التوسع في المنافذ التسويقية المجانية للحرفيين والأسر المنتجة

معارض وزارة التضامن
معارض وزارة التضامن
إسراء صبري

أكدت ماجدة نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على دعم الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال التوسع في توفير منافذ تسويقية متميزة على مدار العام، موضحة أن الوزارة تنفذ خطة تتضمن إقامة معارض شهرية تتيح للحرفيين والأسر المنتجة تسويق منتجاتهم التراثية واليدوية، مشيرة إلى أن معرض الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة يُقام للمرة السابعة منذ انطلاقه في سبتمبر 2024، بهدف تلبية احتياجات العاملين بالقطاع الحكومي.

وأضافت نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن المشاركة في معرض العاصمة الإدارية تتم دون أي رسوم، حيث توفر الوزارة أماكن العرض مجانًا للحرفيين والأسر المنتجة، بما يتيح لهم تسويق منتجاتهم التراثية واليدوية، مشيرة إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المفروشات، وأواني المطبخ المصنوعة من خشب السرسوع، ومنتجات الخزف، والملابس النسائية، والعباءات، والأوشحة، والسجاد، وغيرها من المنتجات التي تُعرض بأسعار مناسبة وتلبي احتياجات الزائرين.

وتابعت، أن معرض "ديارنا" المقام في مارينا 4 بالساحل الشمالي يستمر خلال الفترة من الأول من يوليو حتى 31 أغسطس، ويضم 450 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية إلى أسوان، يقدمون تشكيلة واسعة من المنتجات التي تناسب موسم الصيف، من بينها المشغولات الصدفية، والخزف، والسجاد، والمنتجات الجلدية، والإكسسوارات، والهدايا.

وأكدت أن المعرض يسهم في الحفاظ على الهوية المصرية والحرف التراثية، إلى جانب فتح أسواق جديدة للأسر المنتجة، مشيرة إلى أن إقامة المعرض هذا العام في مارينا 4 جاءت في إطار تطوير موقعه مع استمرار دعم آلاف الأسر المستفيدة من المشاركة فيه.

التضامن الحرفيين الأسر المنتجة وزارة التضامن الاجتماعي معرض العاصمة الإدارية المشروعات الصغيرة

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