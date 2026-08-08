اندلاع حريق في ناقلة نفط بمضيق هرمز.. تقرير إيراني يكشف التفاصيل

أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم، بأن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن بيانات للمراقبة عبر الأقمار الصناعية أن النيران اندلعت على متن ناقلة نفط أثناء وجودها في الممر الملاحي الجنوبي للمضيق، دون الكشف حتى الآن عن اسم الناقلة أو أسباب اندلاع الحريق.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تتضح ملابسات الحادث وما إذا كان مرتبطا بظروف أمنية أو فنية.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، بالتزامن مع تقارير عن تحركات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الملاحة فيه.