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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تظلمات الثانوية العامة.. اعرف حقك وخطوات تحسين مجموعك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يبدأ كثير من الطلاب وأولياء الأمور في مراجعة الدرجات والتفكير في الخطوة التالية، خاصة الطلاب الذين يرون أن النتيجة النهائية لا تعكس مستواهم في الامتحانات. وهنا تبرز أهمية تظلمات الثانوية العامة، باعتبارها فرصة قانونية للطالب لمراجعة ورقة إجابته والتأكد من حصوله على جميع الدرجات المستحقة.

وأكد الخبير التربوي مجدي حمزة أن التظلم حق قانوني ودستوري للطالب، خاصة في حالة اعتقاده بوجود خطأ في نتيجة الامتحانات أو عدم حصوله على الدرجات التي يستحقها، مشيرًا إلى أن التظلم قد يمنح الطالب فرصة جديدة لتحسين مجموعه.

وأضاف مجدي حمزة، خلال لقائه مع حياة مقطوف وروان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب الذي يشعر بوجود خطأ في نتيجته يجب أن يتقدم بالتظلم دون تردد، مؤكدًا أن الهدف من إجراءات التظلمات هو حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له وفقًا لما هو مثبت في ورقة إجابته.

وأوضح أن التقدم بتظلم لا يعني تعرض الطالب لخسارة أي من الدرجات التي حصل عليها بالفعل، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أحقية الطالب في درجات إضافية، يتم احتسابها له، وهو ما قد يحدث فارقًا في مجموعه النهائي.

درجة أو درجتان قد تغيران مستقبل الطالب

وأشار الخبير التربوي إلى أن حصول الطالب على درجة أو درجتين إضافيتين قد يغير مساره الجامعي بالكامل، خاصة في ظل تقارب مجاميع الطلاب وارتفاع المنافسة على الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها.

وأكد أن بعض الطلاب قد يكون الفارق بينهم وبين الحد الأدنى للقبول في كلية معينة درجات قليلة، وبالتالي فإن التظلم قد يمنح الطالب فرصة حقيقية لتحسين مجموعه والاستفادة من الدرجات التي يستحقها بالفعل.

لا تتردد في تقديم التظلم

وشدد مجدي حمزة على أن الطالب الذي لديه شك حقيقي في نتيجة إحدى المواد يجب ألا يتردد في تقديم التظلم، موضحًا أن مراجعة ورقة الإجابة تساعد على التأكد من حصول الطالب على كامل درجاته.

ولفت إلى أن التظلم ليس اعتراضًا على نتيجة الامتحان بقدر ما هو إجراء يتيح للطالب التأكد من دقة عملية التصحيح واحتساب الدرجات، وهو حق متاح للطلاب وفقًا للقواعد المنظمة.

وزارة التعليم ليست ضد الطالب

وأوضح مجدي حمزة أن وزارة التربية والتعليم ليست ضد الطالب في إجراءات التظلمات، مؤكدًا أن الهدف هو منح الطالب الدرجات المستحقة له حال ثبوت أحقيته فيها.

وأشار إلى أن الطالب وأولياء الأمور يجب أن يتعاملوا مع التظلمات باعتبارها إجراءً قانونيًا متاحًا للتأكد من النتيجة، خاصة إذا كان الطالب يرى أن هناك درجات لم يحصل عليها رغم إجابته بشكل صحيح.

وأكد أن الحصول على كل درجة مستحقة قد يكون له تأثير كبير على مستقبل الطالب، خصوصًا في مرحلة التنسيق الجامعي التي تشهد منافسة قوية بين طلاب الثانوية العامة.

إعلان نتائج الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة

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