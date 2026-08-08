اشتباكات بين حريديم ويهود علمانيين بالقدس المحتلة احتجاجا على افتتاح مقهى السبت

شهدت مدينة القدس المحتلة احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين من اليهود الحريديم ومتظاهرين يهودعلمانيين، على خلفية افتتاح مقهى «بساماتا» أبوابه يوم السبت.

وتظاهر عشرات الحريديم بالقرب من المقهى، احتجاجًا على تشغيله خلال يوم السبت، في حين نظم متظاهرون يهود علمانيون وقفة في الجهة المقابلة، رافعين لافتات كُتب عليها: «حريديم من أجل مقهانا» و«حرية من الدين حتى في يوم السبت».

وحاول عدد من المتظاهرين الحريديم اختراق الحواجز التي أقامتها الشرطة بالقرب من المقهى، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في المكان، وسط انتشار لقوات الشرطة للفصل بين الجانبين والحفاظ على النظام.

وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن تشغيل المحال التجارية وأماكن الترفيه يوم السبت، وما يرتبط بذلك من صراع بين المطالبات بفرض الطابع الديني على المجال العام والدعوات إلى حرية العمل والنشاط خلال عطلة السبت.