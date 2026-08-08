الحرب تفاقم أزمة الوقود عالميا.. شتاء قارس ينتظر أسواق الديزل

تواجه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تسببت النزاعات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية في خلق اختناقات حادة في إمدادات وقود "الديزل"، الذي يُعد المُحرّك الأساسي للتجارة وسلاسل الإمداد حول العالم.

ويرى خبراء ومحللون أن إعادة توجيه شحنات الديزل وارتفاع تكاليف الشحن البحري، إلى جانب انخفاض المخزونات الاستراتيجية لدى الدول الكبرى، قد تؤدي إلى موجة غلاء جديدة. وتطال هذه الارتفاعات قطاعات الحافلات والشاحنات، والمعدات الزراعية، والصناعات الثقيلة، مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية للمستهلكين.

و"تكمن خطورة أزمة الديزل في كونه الوقود الأهم للنقل والمستلزمات الزراعية؛ وأي اضطراب في إمداداته يُترجم فوراً إلى ارتفاع في معدلات التضخم العالمي."

ومع تزامن التوترات الجيوسياسية مع الذروة الموسمية للطلب على التدفئة، تُحذّر مؤسسات الطاقة من أن أسواق الديزل تتجه نحو اختبار هو الأقسى منذ سنوات، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام شتاء مظلم من الضغوط المالية واضطراب الإمدادات.