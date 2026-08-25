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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة السادات يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى الفندقي بالزهور

جامعة السادات
جامعة السادات

 أجرى الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، زيارة تفقدية للمبنى الفندقي بمدينة الزهور، يرافقه الدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات والتجهيزات، والوقوف على مدى جاهزية المبنى تمهيدًا لبدء التشغيل.

وتضمنت الجولة تفقد الإستقبال والغرف والمطعم وقاعة السيمنار، إلى جانب منطقة إعداد وتجهيز الوجبات والمطبخ، حيث أطلع رئيس الجامعة على الوضع الحالي للمبنى، وناقش الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية واحتياجات التشغيل.

 وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن الجامعة تتابع بصورة مستمرة الموقف التنفيذي للمبنى الفندقي، مع التأكيد على إستكمال الأعمال والتجهيزات وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة، بما يضمن جاهزية المبنى وتوفير بيئة مناسبة عند بدء التشغيل، والإستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الجامعة لخدمة طلابها.

 وكان في استقبال رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة كل من الدكتور عمرو دراز، المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد سيف، مدير إدارة التغذية، والأستاذ أحمد حوديد، مدير إدارة الطلاب، والأستاذ هاني دسوقي، مدير إدارة الطالبات، والأستاذ ياسر الخشن، مدير مدينة الزهور، والأستاذ عاطف فهمي، مدير مطعم الزهور، إلى جانب المهندس أيمن الصياد والمهندس أحمد فتحي من الإدارة الهندسية.

 وتأتي الزيارة في إطار حرص إدارة جامعة مدينة السادات على المتابعة الميدانية للمشروعات والمنشآت التابعة لها، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، بما يدعم خطط الجامعة في تطوير منظومة المدن والخدمات المقدمة للطلاب.

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