محافظ شمال سيناء يلتقي سفير تركيا ورئيسة الهلال الأحمر التركي لمواصلة التعاون في المجال الإنساني

التقى محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، ورئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز، وذلك خلال زيارتهما الحالية إلى المحافظة.

ورحب المحافظ - خلال اللقاء وفق بيان المحافظة - بالسفير التركي ورئيسة الهلال الأحمر على أرض المحافظة، مستعرضاً الجهود المصرية الكبيرة المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية وتخزينها ثم إرسالها إلى قطاع غزة، فضلاً عن جهود استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

من جانبه، أوضح السفير التركي أن زيارته لشمال سيناء تأتي في إطار مواصلة التعاون التركي المصري في المجال الإنساني، وتتضمن زيارة معبر رفح البري من الجانب المصري، وميناء العريش البحري؛ لمتابعة جهود إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى المتضررين في قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

بدورها، أفادت رئيسة الهلال الأحمر التركي بأن زيارتها إلى مصر تهدف لبحث ومتابعة جهود المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن الزيارة تشمل مناقشة سبل تعزيز التعاون الإنساني، وزيارة عدد من المستشفيات، والاطلاع ميدانياً على الجهود المبذولة، والإشراف على عمليات نقل شحنات المساعدات في مواقعها الفعلية.