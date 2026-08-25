روجر فيدرر يعود إلى ملاعب أمريكا المفتوحة.. «المايسترو» يستعيد ذكريات المجد في نيويورك

يعود أسطورة كرة المضرب السويسري روجر فيدرر إلى أجواء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، من بوابة مباراة استعراضية تقام اليوم الثلاثاء على ملعب «آرثر آش» الشهير في نيويورك، الذي شهد تتويجه باللقب خمس مرات متتالية.

ويشارك فيدرر، المتوج بـ20 لقبًا في البطولات الكبرى والمعتزل منذ عام 2022، في المباراة الاستعراضية ضمن منافسات الزوجي، إلى جانب عدد من أساطير اللعبة، أبرزهم الأمريكيون آندي روديك وأندريه أجاسي وجون ماكنرو.

فيدرر: العودة إلى نيويورك تثير التوتر

وتحدث فيدرر، البالغ من العمر 45 عامًا، عن شعوره قبل العودة إلى الملعب، مؤكدًا أن المشاركة تحمل جانبًا من التوتر بسبب ابتعاده الطويل عن المنافسات.

وقال: «بصراحة، الأمر مثير للتوتر. لم ألعب مجموعة واحدة منذ، على ما أعتقد، لقائي أمام هوركاش في ويمبلدون، ولا بد أن ذلك كان قبل خمس سنوات».

لكنه سرعان ما استدرك قائلًا: «هناك فرحة كبيرة بالعودة إلى المكان الذي عشت فيه الكثير من اللحظات الجميلة».

فرصة لتوديع جماهير نيويورك

تمثل المباراة الاستعراضية فرصة لفيدرر من أجل الظهور مجددًا أمام جماهير بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعدما لم يحصل على فرصة مناسبة لتوديع البطولة التي شهدت واحدة من أكثر فترات مسيرته نجاحًا.

وكان آخر ظهور تنافسي له في نيويورك عام 2019، عندما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف.

وكان فيدرر يأمل في العودة خلال السنوات التالية، إلا أن الإصابات حالت دون ذلك في نسختي 2020 و2021، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا خلال بطولة كأس ليفر عام 2022.

لا عودة للمنافسات الاحترافية

ورغم عودته إلى ملعب «آرثر آش»، حسم فيدرر بشكل قاطع أي تكهنات بشأن إمكانية عودته إلى منافسات المحترفين.

وعندما سُئل عن احتمالية العودة، أجاب: «لا، لا، لا، أبداً على الإطلاق. شكرًا على طرح هذا السؤال».

وأضاف: «كنت أتساءل ما إذا كان سيُطرح السؤال، لكنني سعيد بأن أوضح الأمر، في حال كان لدى أي شخص أدنى شك».

ذكريات خمسة ألقاب متتالية

واستعاد فيدرر أبرز ذكرياته مع بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مشيرًا إلى أن تتويجه باللقب خمس مرات متتالية بين عامي 2004 و2008 يبقى في مقدمة إنجازاته على ملاعب نيويورك.

وقال: «أعتقد أنها ببساطة القدرة على الفوز بخمسة ألقاب متتالية».

وأضاف أن البطولة تمثل تحديًا كبيرًا لأنها تقام في نهاية موسم البطولات الكبرى، موضحًا أن الجميع يدخل المنافسات بحثًا عن الفوز، في ظل اختلاف الظروف المناخية من عام إلى آخر، بما في ذلك الرطوبة والرياح.

وأكد: «لذلك، عندما أفكر في ذلك الآن، يبدو الأمر مذهلًا».

فيدرر يستعيد أجواء الملعب أمام أبنائه

وتحمل عودة فيدرر إلى الملعب جانبًا عائليًا أيضًا، إذ أشار إلى أن أبناءه الأربعة، بينهم توأمان يبلغان 17 عامًا وآخران يبلغان 12 عامًا، أصبح بإمكانهم الاستمتاع بمشاهدة والدهم وهو يخوض مباراة استعراضية.

وقال: «الأطفال يكبرون، وبالتالي سيتمكنون من الاستمتاع قليلًا بمشاهدة والدهم وهو يلعب».

ألكاراز وسيرينا وليامس في الواجهة

وتشهد ملاعب فلاشينغ ميدوز حضور عدد كبير من نجوم التنس الحاليين والسابقين، قبل خمسة أيام من انطلاق منافسات الفردي في آخر بطولات الغراند سلام خلال الموسم.

ويعود الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المنافسات الرسمية للمرة الأولى منذ أبريل، بعدما غاب بسبب إصابة في معصمه الأيمن حرمته من المشاركة في بطولتي رولان غاروس وويمبلدون.

ويبدأ ألكاراز، المتوج بسبعة ألقاب كبرى، عودته من خلال منافسات الزوجي المختلط، إلى جانب الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامس، التي سبق لها تصدر التصنيف العالمي وتوجت بـ23 لقبًا في البطولات الكبرى للفردي.

أما سيرينا، البالغة 44 عامًا، فقد عادت إلى المنافسات في يونيو الماضي بعد غياب استمر نحو أربع سنوات، لكنها لن تشارك في منافسات الفردي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة.