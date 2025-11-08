يواصل مطاردة رقم فيدرر وكونورز..ديوكوفيتش يحقق اللقب الـ101 في مسيرته بعمر 38 عامًا

واصل الأسطورة الصربية نوفاك ديوكوفيتش كتابة التاريخ في عالم التنس بعدما أحرز اللقب الـ101 في مسيرته الاحترافية، عقب فوزه الصعب على الإيطالي لورينتسو موزيتي المصنف التاسع عالميًا بنتيجة 4-6 و6-3 و7-5 في نهائي دورة أثينا (فئة 250 نقطة)، بعد مباراة ماراثونية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

اللاعب الصربي، المصنف الخامس عالميًا حاليًا، أثبت أنه لا يزال يحتفظ بعنفوانه رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من عمره، ليصبح أكبر لاعب يحقق لقبًا في جولة رابطة محترفي التنس منذ إنجاز الأسترالي كين روزوال الذي توّج في هونغ كونغ عام 1977 وهو في سن الثالثة والأربعين.

الاقتراب من معادلة رقم فيدرر

وبهذا الفوز، اقترب ديوكوفيتش من معادلة رقم غريمه التاريخي السويسري روجيه فيدرر، صاحب 103 ألقاب، كما بات على بُعد ثمانية ألقاب فقط من الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب). ويُعد هذا اللقب الأول لنجم صربيا منذ تتويجه في دورة جنيف خلال مايو الماضي.

24 لقب في البطولات الكبرى

ديوكوفيتش الذي يملك في رصيده 24 لقبًا في البطولات الكبرى، أكد مجددًا تفوقه الواضح على موزيتي، حيث تغلب عليه للمرة التاسعة في عشر مواجهات جمعتهما، ليحرمه من انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة “الماسترز” الختامية في تورينو.

وكان موزيتي بحاجة إلى التتويج بلقب أثينا ليحصد المركز الثامن المؤهل للبطولة على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

المشاركة في بطولة تورينو

ورغم أن ديوكوفيتش حسم تأهله منذ فترة طويلة إلى بطولة تورينو، فإنه ترك الجماهير في حالة ترقب بشأن مشاركته حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يقرر الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات رغم عامل السن.

جدير بالذكر أن دورة أثينا هذا العام أُقيمت بإشراف شقيقه الأصغر دجوردجي ديوكوفيتش، بعد أن كانت مقررة في الأصل بمدينة بلغراد، غير أن رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت نقلها إلى العاصمة اليونانية دون الإفصاح عن الأسباب، مكتفية بتأكيد أن "الظروف التنظيمية لم تكن مناسبة لإقامتها في الموعد المحدد ببلجراد".

وخلال الأشهر الأخيرة، ظهر ديوكوفيتش بشكل متكرر في اليونان والتُقطت له صور مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت يواجه فيه تراجعًا في شعبيته داخل صربيا بسبب مواقفه السياسية الأخيرة، حيث أعرب أكثر من مرة عن دعمه للطلاب المتظاهرين ضد الحكومة والرئيس ألكسندر فوتشيتش، وهو ما أثار غضب الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام المقربة من النظام.