قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يواصل مطاردة رقم فيدرر وكونورز..ديوكوفيتش يحقق اللقب الـ101 في مسيرته بعمر 38 عامًا

نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
إسلام مقلد

واصل الأسطورة الصربية نوفاك ديوكوفيتش كتابة التاريخ في عالم التنس بعدما أحرز اللقب الـ101 في مسيرته الاحترافية، عقب فوزه الصعب على الإيطالي لورينتسو موزيتي المصنف التاسع عالميًا بنتيجة 4-6 و6-3 و7-5 في نهائي دورة أثينا (فئة 250 نقطة)، بعد مباراة ماراثونية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

اللاعب الصربي، المصنف الخامس عالميًا حاليًا، أثبت أنه لا يزال يحتفظ بعنفوانه رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من عمره، ليصبح أكبر لاعب يحقق لقبًا في جولة رابطة محترفي التنس منذ إنجاز الأسترالي كين روزوال الذي توّج في هونغ كونغ عام 1977 وهو في سن الثالثة والأربعين.

الاقتراب من معادلة رقم فيدرر

وبهذا الفوز، اقترب ديوكوفيتش من معادلة رقم غريمه التاريخي السويسري روجيه فيدرر، صاحب 103 ألقاب، كما بات على بُعد ثمانية ألقاب فقط من الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب). ويُعد هذا اللقب الأول لنجم صربيا منذ تتويجه في دورة جنيف خلال مايو الماضي.

24 لقب في البطولات الكبرى

ديوكوفيتش الذي يملك في رصيده 24 لقبًا في البطولات الكبرى، أكد مجددًا تفوقه الواضح على موزيتي، حيث تغلب عليه للمرة التاسعة في عشر مواجهات جمعتهما، ليحرمه من انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة “الماسترز” الختامية في تورينو.

وكان موزيتي بحاجة إلى التتويج بلقب أثينا ليحصد المركز الثامن المؤهل للبطولة على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

المشاركة في بطولة تورينو

ورغم أن ديوكوفيتش حسم تأهله منذ فترة طويلة إلى بطولة تورينو، فإنه ترك الجماهير في حالة ترقب بشأن مشاركته حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يقرر الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات رغم عامل السن.

جدير بالذكر أن دورة أثينا هذا العام أُقيمت بإشراف شقيقه الأصغر دجوردجي ديوكوفيتش، بعد أن كانت مقررة في الأصل بمدينة بلغراد، غير أن رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت نقلها إلى العاصمة اليونانية دون الإفصاح عن الأسباب، مكتفية بتأكيد أن "الظروف التنظيمية لم تكن مناسبة لإقامتها في الموعد المحدد ببلجراد".

وخلال الأشهر الأخيرة، ظهر ديوكوفيتش بشكل متكرر في اليونان والتُقطت له صور مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت يواجه فيه تراجعًا في شعبيته داخل صربيا بسبب مواقفه السياسية الأخيرة، حيث أعرب أكثر من مرة عن دعمه للطلاب المتظاهرين ضد الحكومة والرئيس ألكسندر فوتشيتش، وهو ما أثار غضب الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام المقربة من النظام.

نوفاك ديوكوفيتش ديوكوفيتش التنس دورة أثينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

الاجتماع

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية مائة عام من الحرب إلى السلام

محافظ الإسماعيلية

ضبط مصنع مصنعات دواجن مجهولة المصدر بالإسماعيلية

صورة أرشيفية

ري الغربية تكشف حقيقة غمر مياه النيل أراضي قري سمنود

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد