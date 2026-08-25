مأساة داخل عقار بالنزهة.. مصرع شخص بعد سقوطه في بئر الأسانسير

شهدت منطقة النزهة بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما لقي شخص مصرعه إثر سقوطه داخل بئر أسانسير بأحد العقارات، في حادث أسفر عن وفاته، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص داخل بئر أسانسير بالنزهة

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص داخل بئر أسانسير في منطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، يرافقها رجال الحماية المدنية، للتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود شخص داخل بئر الأسانسير، وقد فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء السقوط.

وعملت القوات على التعامل مع موقع الحادث وانتشال الجثمان، ثم جرى نقله إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف تفاصيل الحادث وبيان ما إذا كان هناك أي شبهة جنائية من عدمه.