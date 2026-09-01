أحمد قنديل: زيارة الرئيس الصيني تفتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر

أكد الدكتور أحمد قنديل، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تطورًا.

وقال أحمد قنديل، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لتشمل الاقتصاد والثقافة والتعاون العسكري، مشيرًا إلى أن التفاهم بين قيادتي البلدين أسهم في دفعها إلى “العصر الذهبي”.

تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية

نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الزيارة يمكن أن تدعم خطط التنمية المصرية وتوسع مجالات التعاون، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن زيارة رئيس دولة بحجم الصين إلى القاهرة تحمل رسالة مهمة حول قوة ومتانة الشراكة بين البلدين.