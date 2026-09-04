تحالف الـ"كواد" يبحث في نيودلهي تعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ

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بحثت دول مجموعة «كواد» الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، سبل تعزيز التعاون العملي، في ظل التزام مشترك بدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

جاء ذلك خلال اجتماع كبار ممثلي مجموعة «كواد» الذي استضافه وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في العاصمة نيودلهي أمس الخميس، بمشاركة مسؤولين كبار من أستراليا واليابان والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع وزراء خارجية دول «كواد» الذي عقد في نيودلهي في 26 مايو 2026، بهدف متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق والتحضير للاجتماع المقبل لوزراء خارجية المجموعة.

واستعرض كبار الممثلين التقدم المحرز في المبادرات الجارية ضمن إطار «كواد»، وبحثوا سبل تعزيز التعاون العملي، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وشملت المباحثات مجالات رئيسية للتعاون، من بينها الأمن البحري والأمن العابر للحدود، والازدهار والأمن الاقتصادي، والتكنولوجيات الحيوية والناشئة، والمساعدات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد كبار ممثلي «كواد» مجددًا أهمية التركيز على مبادرات ملموسة وموجهة نحو التنفيذ، وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة المشاورات قبيل الاجتماع المقبل لوزراء خارجية المجموعة.

وشارك في الاجتماع إيلي لوسون، نائبة الوزير في مجموعة التخطيط والتنسيق الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، وهيرويوكي نامازو، نائب وزير الخارجية الياباني، وسيرجيو جور، المبعوث الخاص لشؤون جنوب ووسط آسيا والسفير الأمريكي لدى الهند.