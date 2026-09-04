استجابة لشكاوى أهالي شارع المدارس.. جبر يرفع إشغالات كافيه ويواجه 6 ورش حرفية غير مرخصة

شنّ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة بمنطقة شارع المدارس استجابةً لشكاوى الأهالي، استهدفت رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الطريق العام، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الورش الحرفية التي تمارس نشاطها دون تراخيص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، وتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات خاصة بأحد الكافيهات، تمثلت في 37 كرسيًا و7 طاولات جرى وضعها بالطريق العام بالمخالفة للقانون، كما تبين أن الكافيه يعمل دون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما وجّه رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 ورش حرفية غير مرخصة، تمارس أنشطتها بالمخالفة للقواعد المنظمة، مع مصادرة عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة بها، والتي تسببت في إزعاج سكان المنطقة نتيجة استمرار العمل لساعات طويلة وحتى أوقات متأخرة من الليل.

وتنوعت الأنشطة المخالفة التي تم رصدها بين ورشة ميكانيكا سيارات، وورشة كهرباء سيارات، وورشة نجارة وتنجيد، وورشة ألوميتال، وورشة إصلاح موتوسيكلات.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار تنفيذ الحملات المفاجئة والدورية لضبط المخالفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على راحة المواطنين أو تمس أمنهم وسلامتهم، وضرورة الالتزام بالتراخيص والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل بالحي، مؤكدًا تسخير مختلف الإدارات للتعامل مع المشكلات والشكاوى، وسرعة الاستجابة لها، سواء من خلال لقاءات المواطنين أو شكاوى مجلس الوزراء أو البلاغات الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.