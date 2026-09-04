جامعة القاهرة وهيئة التأمين الصحي توقعان تعاون لإتاحة خدمات «أبو الريش الياباني» للمنتفعين بالمنظومة

شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني» وعياداته الخارجية التخصصية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين إمكانات جامعة القاهرة الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم جهود الدولة في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة تضع خبراتها الطبية والتخصصية وإمكانات مستشفياتها الجامعية في خدمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أهم المشروعات الوطنية الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة يفتح مجالًا أوسع للاستفادة من القدرات المتقدمة لمستشفى أبو الريش الياباني في تقديم الرعاية التخصصية للأطفال.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن البروتوكول يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات والخبرات المتاحة ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المتخصصة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع مختلف مؤسسات الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مستشفيات جامعة القاهرة تمثل ركيزة وطنية تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتمتلك خبرات متراكمة وكفاءات بشرية وتخصصات دقيقة تؤهلها للإسهام بفاعلية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة في مجال الرعاية الصحية.

وثمّن رئيس الجامعة ما حققته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خطوات في بناء وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار جامعة القاهرة في دعم جهود الدولة والمساهمة بإمكاناتها الأكاديمية والطبية والعلاجية في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التعاون مع جامعة القاهرة يمثل إضافة مهمة لشبكة مقدمي الخدمات بالمنظومة، لما تتمتع به الجامعة ومستشفياتها من إمكانات علاجية وتشخيصية متقدمة وخبرات طبية وأكاديمية وتخصصات دقيقة، مشيرًا إلى أهمية المستشفيات الجامعية كشريك رئيسي في التوسع في تقديم الخدمات للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى متسارعة نحو استكمال التغطية الصحية الشاملة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد الجهات المتعاقدة مع الهيئة بلغ نحو 643 جهة حتى الآن، يمثل القطاع الخاص نحو 50% منها، إلى جانب المستشفيات الجامعية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من مقدمي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن التوسع في التعاون مع المستشفيات الجامعية يدعم قدرة المنظومة على إتاحة خدمات صحية متنوعة وعالية الجودة.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص قصر العيني على القيام بدوره الوطني في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، والاستفادة من خبراته الطبية والأكاديمية في تقديم خدمات علاجية تخصصية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تمتلك منظومة طبية متكاملة تضم نخبة من الكوادر في مختلف التخصصات، إلى جانب إمكانات علاجية وتشخيصية متقدمة، بما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في التوسع في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، موضحًا أن مستشفى أبو الريش الياباني يمثل أحد الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأطفال، بما يمتلكه من خبرات وكفاءات وتخصصات دقيقة.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفى أبو الريش الياباني وعياداته الخارجية التخصصية، وفقًا لحزمة الخدمات الصحية التأمينية وقائمة الأسعار والقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.

ويتضمن البروتوكول استقبال الحالات المحولة من الهيئة بعد التحقق من بيانات المنتفع وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، إلى جانب استقبال الحالات الطارئة دون خطاب تحويل، على أن يتم إخطار الهيئة خلال 24 ساعة من دخول الحالة، فضلًا عن تقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة والإقامة للحالات التي تستدعي ذلك، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان استقرار حالة المريض.

كما يتضمن البروتوكول تسليم المريض عند الخروج تقريرًا طبيًا يشمل ملخص الحالة والتدخلات والعلاج والتوصيات اللازمة للمتابعة، إلى جانب الربط والتكامل الرقمي مع قواعد بيانات الهيئة بما يتيح تبادل البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بكفاءة، مع الالتزام بمعايير وضوابط حماية البيانات وأمن المعلومات.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتور عبدالمجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام حسني محمود السيد مسعود المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، والدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، والدكتورة أمل محمد سيد نائب المدير التنفيذي لشئون البيئة والخدمات، والدكتورة إيمان أحمد فؤاد نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب والتعليم.

كما شهد مراسم التوقيع من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتورة هبة محمد عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئة. عرض أقل