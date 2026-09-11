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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يطلق خطة عاجلة لرصف المحاور الحيوية بالغردقة ويحظر الحفر بها 3 سنوات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالبدء في إجراءات رصف عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة الغردقة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا على حركة المواطنين والسيارات، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة، وتحديد أولويات أعمال الرصف وفقًا للاحتياجات الفعلية للمناطق وكثافات الحركة المرورية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع السكرتير العام للمحافظة، ورئيسا حيي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، وممثلو إدارة المرور، إلى جانب مديري إدارات التخطيط ومتابعة الخطة والتخطيط العمراني والمشروعات، ورئيس مركز شبكات المرافق، ومدير عام الإدارة الهندسية بمدينة الغردقة.

أولوية للمحاور الأكثر احتياجًا وتأثيرًا

وأكد محافظ البحر الأحمر أن أعمال الرصف يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لأولويات كل منطقة، بحيث تُوجَّه الاستثمارات إلى الشوارع والمحاور الرئيسية الأكثر احتياجًا والأكثر ارتباطًا بحركة المواطنين والسيارات.

وأشار إلى أن خطة الرصف تستهدف تحسين السيولة المرورية والحد من التكدسات ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز كفاءة الحركة داخل مدينة الغردقة.

إنهاء المرافق أولًا.. ومنع الحفر بعد الرصف

وشدد البرقي على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف، مع إلزام شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات بسرعة تنفيذ أي توصيلات أو أعمال تحتاج إلى الحفر داخل الشوارع المدرجة ضمن خطة التطوير.

وأكد أن التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على كفاءة الطرق الجديدة، ومنع تكرار أعمال الحفر بعد الانتهاء من الرصف، بما يحافظ على المال العام ويضمن الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية الأساسية.

حظر الحفر لمدة 3 سنوات

وفي إجراء يستهدف الحفاظ على الطرق التي سيتم تطويرها، قرر محافظ البحر الأحمر حظر تنفيذ أي أعمال حفر بالشوارع التي جرى رصفها حديثًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء أعمال الرصف، مع إلزام الجهات المعنية بالتنسيق المسبق بشأن أي احتياجات مستقبلية للمرافق خلال هذه الفترة.

ويستهدف القرار حماية أعمال الرصف الجديدة من التلف، والحفاظ على كفاءة الطرق واستدامتها، وضمان عدم إهدار الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.

تنفيذ أعمال الرصف بالتوازي لسرعة الإنجاز

كما وجّه الدكتور وليد البرقي بسرعة استكمال إجراءات طرح المشروعات المستهدفة، مع توزيع أعمال التنفيذ على أكثر من شركة مقاولات متخصصة، بما يسمح بالعمل في عدة محاور بالتوازي، ويرفع معدلات الإنجاز ويقلص المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال الرصف.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة، مع إجراء متابعة دورية لجميع مراحل التنفيذ، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وإدارة المرور.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة الغردقة، وتحسين الحركة المرورية، والحفاظ على الاستثمارات المنفذة في البنية الأساسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمدينة.

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