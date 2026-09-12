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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان نفسي أطلع لاعب كرة.. اعترافات جديدة للمتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع

أسرة النرجس
أسرة النرجس
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة في قضية إنهاء حياة أسرة النرجس تفاصيل جديدة على لسان المتهم، الذي بدأ أقواله بسرد جوانب من حياته الشخصية والأسرية والتعليمية.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه من مواليد عام 1976 بمحافظة الجيزة، ونشأ في منزل أسرته بمنطقة الدقي، مع والده ووالدته ربة المنزل، وشقيقه الأكبر، مشيرًا إلى أن علاقته بشقيقه كانت جيدة.

وأضاف أنه تلقى تعليمه بمدرسة دار التربية للغات حتى المرحلة الثانوية، وأنه كان متفوقًا دراسيًا، وحصل على 84% في الثانوية العامة، موضحًا أن حلمه كان احتراف كرة القدم.

وأوضح أنه تزوج للمرة الأولى في العام نفسه، وأنجب طفلًا، قبل أن ينفصل عن زوجته الأولى عام 2007 عقب إقامة دعاوى أسرية بينهما.

وأشار المتهم إلى أنه تزوج للمرة الثانية بعد عام من الانفصال، من زوجته الثانية، التي أنجب منها ابنته، واصفًا علاقته بها وبابنته بأنها كانت مصدرًا للحب والاستقرار في حياته.

وتأتي هذه الأقوال ضمن التحقيقات التي تتناول الخلفية الشخصية والمهنية للمتهم، قبل انتقال جهات التحقيق إلى استجوابه بشأن تفاصيل الواقعة محل القضية.

أسرة النرجس النيابة اخبار الحوادث

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