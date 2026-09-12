مفاجأة للملاك والمستأجرين.. حالات يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار قبل موعده

يعد عقد الإيجار من أكثر العقود التي تشهد تساؤلات متكررة بين الملاك والمستأجرين، خاصة عندما يرغب مالك العقار في استرداد العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، أو عندما يتمسك المستأجر بحقه في البقاء حتى نهاية مدة الإيجار المتفق عليها.

والأصل في عقود الإيجار محددة المدة أن تظل سارية طوال الفترة التي اتفق عليها الطرفان، إلا أن القانون المدني لم يجعل هذا الأصل مطلقًا، إذ حدد حالات يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، سواء بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، أو نتيجة ظروف معينة، أو بناءً على شرط وارد في العقد.

متى ينتهي عقد الإيجار بشكل طبيعي؟

حدد القانون المدني القاعدة الأساسية لانتهاء الإيجار، حيث تنص المادة 598 على أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد، دون الحاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء.

وبالتالي، فإن مجرد رغبة المالك في استرداد العين المؤجرة لا تكفي وحدها لإنهاء عقد إيجار محدد المدة قبل الموعد المتفق عليه، طالما أن المستأجر ملتزم ببنود العقد ولم يتحقق سبب قانوني أو اتفاقي يجي إنهاء العلاقة الإيجارية.

حالات تسمح بإنهاء الإيجار قبل انتهاء المدة

قد ينتهي عقد الإيجار قبل موعده إذا أخل المستأجر بالتزاماته الأساسية، ومن بينها عدم سداد الأجرة المستحقة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.

كما يمكن أن يكون إنهاء العقد جائزًا إذا تضمن عقد الإيجار نفسه شرطًا يسمح بذلك عند تحقق حالة معينة، إذ يكون الاتفاق بين الطرفين عنصرًا مهمًا في تحديد الحقوق والالتزامات، طالما جاء في الحدود التي يسمح بها القانون.

الظروف الخطيرة.. سبب لإنهاء عقد الإيجار

لم يغفل القانون المدني الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ بعد إبرام عقد الإيجار، ولذلك أجاز في حالات محددة إنهاء الإيجار قبل انتهاء مدته.

وتنص المادة 608 من القانون المدني على أنه إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المؤجر والمستأجر طلب إنهائه قبل انقضاء المدة إذا طرأت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد مرهقًا.

ويشترط في هذه الحالة مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المقررة قانونًا، إلى جانب التزام الطرف الذي يطلب إنهاء العقد بتعويض الطرف الآخر تعويضًا عادلًا.

وفي حال كان المؤجر هو من طلب إنهاء العقد، فلا يُجبر المستأجر على رد العين المؤجرة قبل حصوله على التعويض المستحق أو تقديم تأمين كافٍ لضمان الوفاء به.

هل يمكن أن يمنح عقد الإيجار المالك حق الإنهاء؟

قد يتضمن عقد الإيجار شرطًا خاصًا ينظم إمكانية إنهائه قبل انتهاء المدة، ومن هنا تبرز أهمية مراجعة بنود العقد قبل تحديد موقف كل طرف.

وأجاز القانون المدني، في المادة 607، الاتفاق على أن يكون للمؤجر الحق في إنهاء الإيجار إذا احتاج إلى العين المؤجرة لحاجته الشخصية، مع مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المقررة قانونًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وبالتالي، لا يمكن حسم مسألة الإخلاء بمجرد النظر إلى مدة العقد فقط، وإنما يجب أيضًا معرفة ما إذا كان العقد يتضمن شرطًا خاصًا يسمح بإنهائه في حالة معينة.

هل يحق للمالك طرد المستأجر بنفسه؟

وجود سبب قانوني يبرر الإخلاء لا يمنح المالك الحق في إخراج المستأجر بالقوة أو تغيير أقفال العين المؤجرة ومنع المستأجر من دخولها من تلقاء نفسه.

وفي حال نشأ نزاع بين الطرفين حول استمرار عقد الإيجار أو أحقية الإخلاء، يكون حسم الأمر من خلال الإجراءات والطرق القانونية المقررة، وليس بالتصرف الفردي من جانب المالك.

ماذا يحدث لعقد الإيجار عند بيع العقار؟

بيع العقار المؤجر لا يعني تلقائيًا انتهاء عقد الإيجار أو سقوط حقوق المستأجر.

وقد نظم القانون المدني مسألة انتقال ملكية العين المؤجرة، ووضع قواعد تحدد مدى سريان عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد، إلى جانب الأحكام المتعلقة بحقوق كل طرف في هذه الحالة.

لذلك، فإن انتقال ملكية العقار إلى شخص آخر لا يعني بالضرورة أن المستأجر مطالب بمغادرة العين فورًا، وإنما يتوقف الأمر على ظروف العقد والأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

هل تختلف قواعد الإيجار القديم؟

يجب التفرقة بين عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني وبين عقود الإيجار القديم التي تخضع لتشريعات استثنائية.

فالأحكام الخاصة بالإيجار محدد المدة وفق القانون المدني لا يمكن تعميمها على جميع عقود الإيجار، إذ تختلف القواعد بحسب تاريخ العقد، وطبيعة العين المؤجرة، والغرض من الإيجار، والأطراف الخاضعين للعلاقة الإيجارية.

وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كان المالك يستطيع إنهاء عقد الإيجار قبل موعده يتطلب أولًا معرفة القانون الذي يحكم العقد، ثم مراجعة مدته وبنوده، والتأكد من وجود سبب قانوني أو اتفاقي يسمح بإنهائه قبل الموعد المحدد.