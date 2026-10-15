رئيس مرسى علم يفتح باب الحوار مع المواطنين.. لقاء أسبوعي لبحث الشكاوى

عقد اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، لقاءً مباشرًا مع المواطنين بمقر الوحدة المحلية للمدينة، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، وبحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مراجعة الطلبات وتسريع إنجاز المعاملات

واستعرض رئيس المدينة كشف الطلبات المقدم من إدارة خدمة المواطنين، للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي، وبحث سبل التعامل معها واتخاذ القرارات اللازمة لتسريع إنجاز المعاملات الخدمية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وأكد الدميني حرص الوحدة المحلية على دراسة مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانات المتاحة، موجّهًا الإدارات المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يسهم في تحسين الخدمات وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين.

لقاء المواطنين كل أربعاء

وشدد رئيس مدينة مرسى علم على استمرار عقد لقاء المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية، بما يضمن استمرار التواصل الفعال مع الأهالي، ومتابعة مطالبهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، تحقيقًا للصالح العام.