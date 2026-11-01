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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: تحصين 112 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والطاعون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الأحد، 112 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026 والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية 


وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  222 ألف و503 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ولفتت أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

رفع كفاءة الخدمات 


وناشدت المديرية، المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي بيطري الغربية رفع كفاءة الخدمات تحسين

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