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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه عن شارعي البحر الأعظم وربيع الجيزي ومتفرعاتهم غدا

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم زهر مرن بشارع ربيع الجيزي تعتزم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط طرد قطر ٥٠٠ مم بمحطة صرف المانسترلي، والمتعارض مع أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب، وذلك بمنطقة التعارض بجوار سلم مشاة السكة الحديد، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أن الأعمال تتضمن تحويل مسار خط الطرد المشار إليه، مع تنفيذ أعمال الربط اللازمة على خطوط المياه بالشوارع الجانبية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الهيدروليكية المطلوبة والتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات ساقية مكي لتحديد مواقع الربط على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بأعمال قطع المياه تشمل شارع البحر الأعظم ومتفرعاته بدءًا من منطقة المنيب وحتى شارع مستشفى الرمد، بالإضافة إلى شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته.

وأضافت الشركة أن أعمال قطع المياه ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الاثنين الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ولمدة ٦ ساعات، حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢٦، على أن يتم الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للتحرك في بالمناطق المتأثرة، وذلك في حالة الاحتياج إليها.

كما تناشد الشركة المواطنين التواصل عبر الخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات المياه مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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