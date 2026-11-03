الأنبا إيلاريون يلتقي كهنة البحر الأحمر في سيمنار كاهن متميز

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من السيمنار، الذي يأتي تحت عنوان «نحو كاهن متميز»، بمشاركة الآباء الكهنة، لمناقشة سبل تطوير الخدمة الكهنوتية والارتقاء بالدور الرعوي والروحي للكاهن.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني لقاء مجمع الآباء كهنة إيبارشية البحر الأحمر مع صاحب النيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، وذلك في إطار اللقاءات والأنشطة التي يتضمنها السيمنار، بما يعزز روح الشركة والمحبة والتواصل بين الآباء الكهنة، ويسهم في تبادل الخبرات والخبرات الرعوية.

يأتي السيمنار في إطار حرص الكنيسة على دعم الآباء الكهنة وتنمية خبراتهم الروحية والرعوية والخدمية، بما يساعدهم على القيام بمسؤولياتهم بصورة أكثر فاعلية، ومواكبة احتياجات الخدمة وأبناء الكنيسة.