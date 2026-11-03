مصرع صغيرة 3 سنوات في حادث دهس بجرار زراعي بقرية الغرق في الفيوم

لقيت صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها في حادث مأساوي بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم بعدما اصطدم بها جرار زراعي ما أسفر عن وفاتها في الحال.



بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بصغيرة داخل قرية الغرق.



تحرك الجهات المعنية

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



نقل الجثمان إلى المشرحة

وجرى نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى عقب وفاتها متأثرة بإصابتها جراء الحادث كما تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الحادث.