مصر تحصد الذهب بالعلامة الكاملة في بطولة العالم الـ37 لكرة السرعة للكبار والناشئين

واصلت المنتخبات الوطنية لكرة السرعة تألقها العالمي، بعدما حققت إنجازًا استثنائيًا في منافسات بطولة العالم الـ37 لكرة السرعة للكبار والناشئين التي أقيمت بالقاهرة، ونجحت في حصد الميداليات الذهبية بمختلف المنافسات، لتؤكد مصر تفوقها وريادتها العالمية في اللعبة.

وجاءت قائمة أبطال مصر المتوجين بالميداليات الذهبية لتضم:

ففي منافسات الكبار: " حازم ياسر في فردي الرجال، وحبيبة سامح في فردي الآنسات، وسيف إيهاب وندي خالد في الزوجي المختلط، ونور إسماعيل ومحمد أسامة في زوجي الرجال، ويحيى خالد في سبيد سولو رجال، وعلا عبد العظيم في سبيد سولو سيدات، وخديجة غانم في سوبر سولو سيدات، ومحمد ناجي في سولو رجال، وسلمى بسام وميار أشرف ويوسف كامل وعلاء إمام في التتابع المختلط، ومنة الحديدي وسلمى عبد الله في زوجي الآنسات ".

وفي منافسات الناشئين: " مروان رامي في فردي الناشئين، ولوجين فؤاد في فردي الناشئات، ومحمد القواس ولوجين فؤاد في الزوجي المختلط، ومهند حازم في سولو الناشئين، وجنى السيد وحبيبة فهمي في زوجي الناشئات، ومهند حازم وعلي هشام في زوجي الناشئين".

ويقود الجهاز الفني للمنتخبات المصرية علي جمعة وهبة مديرًا فنيًا، ويعاونه رضوى الشرقاوي مدربًا عامًا، وخالد كامل وأحمد المجبري مدربين، فيما تتولى سارة نشأت مهام المدير الإداري، ويضم الجهاز الطبي عمر أسعد طبيبًا، وعمر شيحة أخصائي علاج طبيعي.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير ثمرة للعمل المنظم والجهود المبذولة داخل الاتحاد المصري لكرة السرعة، والدعم المستمر الذي يقدمه النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وسكرتير الاتحاد الدولي للعبة، الذي حرص على توفير الإمكانات اللازمة وإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للمنافسة على الألقاب العالمية.

وفي تصريحات خاصة، أعرب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وسكرتير الاتحاد الدولي للعبة، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققته المنتخبات الوطنية في بطولة العالم الـ37، مؤكدًا أن حصد الميداليات الذهبية في مختلف المنافسات يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها كرة السرعة المصرية.

وقال الخطيب إن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل متواصل وتخطيط علمي وجهود كبيرة بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد لتطوير اللعبة وإعداد أبطال قادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة أن ما تحقق يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة المصرية، ويؤكد أن مصر تمتلك مواهب متميزة قادرة على مواصلة الإنجازات ورفع علم الوطن في أكبر المحافل الدولية.

ووجه الخطيب الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني بقيادة علي جمعة وهبة، وجميع أعضاء الجهاز المعاون، وأبطال المنتخب الوطني، مشددًا على أن الاتحاد مستمر في العمل من أجل توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب الجديدة، والحفاظ على ريادة مصر العالمية في كرة السرعة.

واختتم الخطيب تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري وأسرة كرة السرعة، مؤكدًا أن طموحات الاتحاد لا تتوقف عند هذا الإنجاز، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات باسم مصر.