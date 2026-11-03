عمرو فاروق: الإخوان تمر بحالة من التفكك التنظيمي والهزة الفكرية

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان تمر بحالة من التفكك على أكثر من مستوى، سواء على الصعيد التنظيمي أو الفكري، مشيرًا إلى أن التحولات الراهنة تعكس تراجعًا في بنية الجماعة ومرجعيتها الفكرية.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن التنظيم لم يعد له وجود فعلي داخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التنظيم الدولي يمر بدوره بحالة من التعثر، في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ما تضمنته استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الأخيرة من توجهات تتعلق بتصنيف الجماعة.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أن الجانب الأهم في هذه التحولات يتمثل في تعرض المرجعية الفكرية لجماعة الإخوان لهزة، مع تراجع ما وصفه بالعقد الفكري للجماعة، وهو ما يظهر، من خلال رصد الانشقاقات الأخيرة داخل صفوفها.

وأشار إلى أن بعض شباب الجماعة بدأوا في إجراء مراجعات ذاتية لأفكارهم ومعتقداتهم، موضحًا أن هذه المراجعات لا تقتصر على الجوانب التنظيمية أو ما تبقى من الكيان التنظيمي للجماعة، بل تمتد إلى مراجعة الأفكار، خاصة أفكار سيد قطب، والتراجع عن الإيمان بها لدى بعض الشباب.