مستقبل وطن يصل المنيا حاملا حزمة مبادرات وفاعليات لدعم غير القادرين.. صور

أجرى وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولة ميدانية بمحافظة المنيا، في إطار استكمال سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها الحزب بالمحافظات، لمتابعة المبادرات الخدمية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وشهدت الجولة تسليم شيك مالي إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمقر ديوان عام المحافظة، للمساهمة في دعم غير القادرين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الحزب لتوسيع نطاق مظلة الدعم المجتمعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي في مقدمة أولويات التحرك المجتمعي للحزب.

ومن جانبها، أكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن استمرار التحركات الميدانية بالمحافظات، ومتابعة الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية، بما يسهم في تعزيز جهود التكافل المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات المختلفة.

وجاءت الجولة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب وكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بمحافظة المنيا، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن تنفيذ جولاتها بالمحافظات، لمتابعة المبادرات والأنشطة الخدمية، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن احتياجات المواطنين والملفات التي تتطلب دعمًا وتدخلًا، إلى جانب متابعة العمل التنظيمي وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتأتي جولة المنيا باعتبارها المحطة الحادية عشرة في سلسلة جولات الحزب بالمحافظات، التي شملت مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة، وتنوعت فعالياتها بين دعم القطاع الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، ودعم المزارعين، إلى جانب المبادرات الاجتماعية واللقاءات التنظيمية.