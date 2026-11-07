محافظ الجيزة يتابع انتشار المعدات وجهود شفط مياه الأمطار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور المرورية، مؤكدًا استمرار انتشار المعدات وفرق العمل بمختلف القطاعات لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية، وذلك عقب تعرض عدد من مناطق المحافظة لموجة من الطقس غير المستقر.

وأكد محافظ الجيزة أن مركز السيطرة للطوارئ بديوان عام محافظة الجيزة يتابع على مدار الساعة أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار من خلال الرصد اللحظي للموقف بكافة القطاعات والتنسيق المستمر مع الأحياء والمراكز والمديريات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات للمياه واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات لمواجهة أي موجات أمطار محتملة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة ومتابعة الموقف أولًا بأول.