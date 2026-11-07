محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة مكبرة وإزالة مخالفات البناء والتعديات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من المناطق بنطاق مراكز أبو النمرس والبدرشين وحي جنوب الجيزة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ورصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية .

وأبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة بشارع ربيع الجيزي مشددًا على هيئة النظافة والتجميل بسرعة تنفيذ حملة نظافة شاملة بالشارع ورفع كافة المخلفات والتراكمات مع تكثيف أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المستوى الحضاري للمنطقة.

وخلال جولته بمركز ومدينة أبو النمرس رصد المحافظ عددًا من نقاط تجمع القمامة بطريق المنصورية ومناطق زاوية أبو مسلم وشبرامنت وبني يوسف والحرانية وبجوار الوحدة المحلية موجهًا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع التراكمات والمخلفات بشكل فوري مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى الخدمات بالطرق والمناطق المشار إليها.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعامل الفوري مع حالات الحرق العشوائي للمخلفات بطريق المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع تكرار تلك الممارسات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ورصد المحافظ خلال جولته وجود جمالون مخالف تحت الإنشاء وأعمال تبوير لأرض زراعية بمنطقة زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات وإزالتها.

كما كلف المحافظ بمراجعة تراخيص البناء والتأكد من قانونية عدد من الحالات التي تم رصدها بشارع المصرف ومنطقة شبرامنت وطريق بني يوسف بمركز أبو النمرس، إلى جانب حالات أخرى بطريق أبو صير بمركز البدرشين، مع سرعة إزالة أي مخالفات يتم التأكد من عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة البدرشين بإزالة عدد من الجمالونات المخالفة التي تم رصدها بمنطقة أبو صير، والتعامل الفوري مع أعمال تجريف وتبوير الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مع استمرار المرور الميداني لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وخلال جولته بطريق اللبيني في حي الهرم كلف المحافظ برفع تجمع لمخلفات البناء اسفل الطريق الدائري الي جانب تنفيذ حملة مكبرة لتحسين كفاءة النظافة بطول شارع اللبيني نطاق مناطق فيصل والهرم وإزالة نقاط لفرز المخلفات والنباشين .