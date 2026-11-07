رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي ومنتخب مصر يؤدي النقلة الشرفية في مونديال الشطرنج بالعين

أدّى رامي ربيعة، مدافع نادي العين الإماراتي ومنتخب مصر لكرة القدم، النقلة الافتتاحية الشرفية في اللقاء الذي جمع الأستاذ الدولي الكبير الهندي براناف في بالأستاذ الدولي المصري عبد الرحمن سامح، على الطاولة الثانية، ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج الخاطف، التي استضافها فندق ومنتجع دانات العين.

وجرت المناسبة بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مدير البطولة. كما تجوّل ربيعة في قاعة المنافسات، وتابع جانباً من المباريات، قبل أن يخوض مواجهة ودية في الشطرنج مع الطاهر.

وأعرب ربيعة، الذي انضم إلى نادي العين قادماً من الأهلي المصري، عن سعادته بزيارة البطولة، مشيداً بأجواء المنافسات والمستوى الفني للاعبين واللاعبات. وأوضح أنه يمارس الشطرنج كهواية، وأن متابعة المتنافسين على الألقاب العالمية أتاحت له فرصة التعرّف عن قرب إلى المستويات الفنية في البطولات الدولية.

وكشف ربيعة أن الشطرنج من الألعاب التي يحرص لاعبو منتخب مصر على ممارستها خلال المعسكرات، إلى جانب طاولة الزهر وألعاب الفيديو والورق، مشيراً إلى أن زميله محمد صلاح يُعدّ الأقوى بينهم في هذه اللعبة، ويتفوّق على زملائه في مبارياتهم، فضلاً عن حرصه على ممارسة اللعبة بانتظام عبر هاتفه المتحرك.

من جانبه، ثمّن الطاهر زيارة ربيعة، وتقدّم بالشكر إلى إدارة نادي العين الرياضي على تعاونها وتسهيل حضوره لمتابعة منافسات البطولة.

وأُقيمت منافسات الشطرنج الخاطف ضمن بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج السريع والخاطف 2026، التي نظّمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج.