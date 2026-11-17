رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية مخابز مخالفة، وتم تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركزى طنطا والسنطة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركزى طنطا والسنطة، وحررت 18 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع المخالفين

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.