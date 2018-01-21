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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف عن مفاوضات لعودة نجم الأهلي المحترف مرة أخرى

الأحد 21/يناير/2018 - 11:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مايكل رزق
أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك تفاوضا الآن بين الأهلى وفريق لاعبه الشاب محمود تريزيجيه قائمة بالفعل، وأن النادي يسعى جدا لعودة لاعبه السابق لحاجة الفريق له الآن.

وأضاف "عبد الحفيظ" عبر برنامج مع شوبير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لن يتحدث عن أي تفاصيل إلا حينما يصل الأمر لنهايته، موضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الأقرب لإتمام التعاقد.

وأوضح أن الفريق في حاجة فنية لقدرات ومركز تريزيجه، وأن الساعات المقبلة ستجيب على الأمر.

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