قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
إعلام عبري: استهداف قيادة الحوثيين كاد يلغى.. ومعلومات استخباراتية أنقذت العملية
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟
نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟
عبد الفتاح تركي

مرض الخرف .. قالت الجمعية الألمانية لعلم الأعصاب إن اتباع نمط حياة صحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة شملت ما يقرب من 2100 شخص يتمتعون بصحة ذهنية جيدة وتتراوح أعمارهم بين 60 و79 سنة.  

مرض الخرف

مع ذلك، كان هؤلاء الأشخاص يعانون من قلة النشاط البدني، ولا يتبعون نظاما غذائيا صحيا، كما كان لديهم على الأقل عاملان آخران من عوامل خطر الإصابة بالخرف مثل تاريخ عائلي للخرف أو التقدم في السن (70 إلى 79 سنة).

واقرأ أيضًا:

طرق للوقاية من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

برنامجان مختلفان

وتم توزيع المشاركين عشوائيا على برنامجين مختلفين، يهدف كلاهما إلى تحسين النشاط البدني والتغذية والتدريب الإدراكي والتواصل الاجتماعي وصحة الأوعية الدموية، مع اختلف النهج فقط: 

- الدعم المُنظّم: تلقت هذه المجموعة دليلا لما يُسمى بنظام MIND الغذائي المُصمّم خصيصا لصحة الدماغ، كما انخرطت المجموعة في برامج أسبوعية لتدريب الذاكرة عبر الإنترنت وخطط أنشطة مُحدّدة تتضمن تمارين تحمّل وقوة ومرونة تحت إشراف دقيق.

- الدعم المفتوح: تم تشجيع المشاركين هنا على العمل بشكل مستقل على نمط حياتهم، وتلقّوا مواد إرشادية من بين خدمات أخرى.

الخرف

الدعم المُنظّم أكثر فعالية

أظهرت كلتا المجموعتين تحسنا في القدرات الإدراكية خلال عامين. وأثبت التدخل المُنظّم فعالية أكبر من التدخل الذاتي. وتُظهر الدراسة بوضوح أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط يُؤتي ثماره بالتأكيد في الوقاية من الخرف.

نصائح للوقاية من الخرف

تعزيز التواصل عند التحدث مع المقربين لك، ينبغي الحفاظ على التواصل البصري، والتحدث ببطء باستخدام جمل بسيطة دون استعجال الرد، وعرض فكرة واحدة أو توجيه أمر واحد في المرة الواحدة، واستخدِم الإيماءات والتلميحات مثل الإشارة إلى الأشياء.

طرق للوقاية من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

تشجيع ممارسة التمرينات الرياضية بالنسبة للأشخاص المصابين بالخَرَف لتحسين القوة والتوازن وصحة القلب والأوعية الدموية، وهناك أدلة متزايدة على أن ممارسة الرياضة تحمي الدماغ أيضًا من الخَرَف، خاصة عند الجمع بينها وبين اتباع نظام غذائي صحي وعلاج عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض الخرف

المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بممارستها الشخص المصاب بالخَرف ويمكنه فعلها كالرقص والرسم والبستنة والطبخ والغناء وغيرها من الأنشطة في التواصل، بحسب د ب أ.

الحرص على اتباع نظام محدد للخلود للنوم بعيدًا عن ضجيج التليفزيون والهاتف.

تقليل كمية الكافيين وتجنب نوم القيلولة.

الاحتفاظ بجدول زمني لتذكر المناسبات القادمة والأنشطة اليومية ومواعيد الأدوية.

الخرف مرض الخرف علم الأعصاب الشيخوخة سن الشيخوخة نصائح للوقاية من الخرف طرق للوقاية من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

شادي الكومي

مستقبل وطن: زيارة وفد الكونجرس للهلال الأحمر تُجسد شفافية مصر تجاه القضية الفلسطينية

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: مصر حريصة على توضيح حقيقة الموقف في رفح للمجتمع الدولي

رئيس حزب الاتحاد

حزب الاتحاد: زيارة وفد الكونجرس استكمال لنهج المكاشفة المصرية لحقيقة الوضع في معبر رفح

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد