نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

مرض الخرف .. قالت الجمعية الألمانية لعلم الأعصاب إن اتباع نمط حياة صحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة شملت ما يقرب من 2100 شخص يتمتعون بصحة ذهنية جيدة وتتراوح أعمارهم بين 60 و79 سنة.

مرض الخرف

مع ذلك، كان هؤلاء الأشخاص يعانون من قلة النشاط البدني، ولا يتبعون نظاما غذائيا صحيا، كما كان لديهم على الأقل عاملان آخران من عوامل خطر الإصابة بالخرف مثل تاريخ عائلي للخرف أو التقدم في السن (70 إلى 79 سنة).

برنامجان مختلفان

وتم توزيع المشاركين عشوائيا على برنامجين مختلفين، يهدف كلاهما إلى تحسين النشاط البدني والتغذية والتدريب الإدراكي والتواصل الاجتماعي وصحة الأوعية الدموية، مع اختلف النهج فقط:

- الدعم المُنظّم: تلقت هذه المجموعة دليلا لما يُسمى بنظام MIND الغذائي المُصمّم خصيصا لصحة الدماغ، كما انخرطت المجموعة في برامج أسبوعية لتدريب الذاكرة عبر الإنترنت وخطط أنشطة مُحدّدة تتضمن تمارين تحمّل وقوة ومرونة تحت إشراف دقيق.

- الدعم المفتوح: تم تشجيع المشاركين هنا على العمل بشكل مستقل على نمط حياتهم، وتلقّوا مواد إرشادية من بين خدمات أخرى.

الدعم المُنظّم أكثر فعالية

أظهرت كلتا المجموعتين تحسنا في القدرات الإدراكية خلال عامين. وأثبت التدخل المُنظّم فعالية أكبر من التدخل الذاتي. وتُظهر الدراسة بوضوح أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط يُؤتي ثماره بالتأكيد في الوقاية من الخرف.

نصائح للوقاية من الخرف

تعزيز التواصل عند التحدث مع المقربين لك، ينبغي الحفاظ على التواصل البصري، والتحدث ببطء باستخدام جمل بسيطة دون استعجال الرد، وعرض فكرة واحدة أو توجيه أمر واحد في المرة الواحدة، واستخدِم الإيماءات والتلميحات مثل الإشارة إلى الأشياء.

طرق للوقاية من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

تشجيع ممارسة التمرينات الرياضية بالنسبة للأشخاص المصابين بالخَرَف لتحسين القوة والتوازن وصحة القلب والأوعية الدموية، وهناك أدلة متزايدة على أن ممارسة الرياضة تحمي الدماغ أيضًا من الخَرَف، خاصة عند الجمع بينها وبين اتباع نظام غذائي صحي وعلاج عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بممارستها الشخص المصاب بالخَرف ويمكنه فعلها كالرقص والرسم والبستنة والطبخ والغناء وغيرها من الأنشطة في التواصل، بحسب د ب أ.

الحرص على اتباع نظام محدد للخلود للنوم بعيدًا عن ضجيج التليفزيون والهاتف.

تقليل كمية الكافيين وتجنب نوم القيلولة.

الاحتفاظ بجدول زمني لتذكر المناسبات القادمة والأنشطة اليومية ومواعيد الأدوية.