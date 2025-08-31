قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أعلى دولار مقابل الجنيه، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 31-8-2025.

أعلى سعر 

وبلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو  48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع 

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

كان آخر تحديث مسجل لـ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه، في "البنك المصري لتنمية الصادرات".

استقرار الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد  علي مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار

تحرك الدولار 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ إغلاق تعاملات الخميس الماضي في البنوكـ بعد صعود حجمه 5 قروش.

سعر الدولار في مصر

آخر تحديث لسعر الدولار

شهد آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع في بنكي "الإمارات دبي الوطني - القاهرة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و ميد بنك".

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، البركة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنوك "نكست، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع في بنوك “الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع في بنكي "HSBC، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

أعلى سعر 

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و48.885 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

خفض سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساسية، وهي تساوي 2%.

جاء ذلك، خلال الجلسة الخامسة للجنة السياسات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

قرار تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لم يكن الأول خلال العام الجاري، فقد سبقه خلال الاجتماعين الثاني والثالث تقليصا لسعر الفائدة بنسبة 3.25%، كان أولها في الاجتماع الثاني في 17 أبريل الماضي بواقع 225 نقطة أساسية بنسبة 2.25%، ثم 100 نقطة أساسية بنسبة 1% في الاجتماع الثالث المحدد في 22 مايو التالي له.

ماذا يعني خفض الفائدة

أكدت تقارير مصرفية، اهتمام البنك المركزي المصري بتوجيه أصول البنوك، وخصوصا معدلات السيولة، والتي يتم تحويلها للاستثمار في التمويل؛ بما ينعكس على تحريك قوى الإنتاج، وتمويل المشروعات التنموية بصورها المختلفة (الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة)، وهو ما يعزز قدرات الاقتصاد المصري للنمو والانتشار.

وخلال الشهور الماضية استطاع البنك المركزي العمل على تشديد سياساته النقدية، من رفع سعر الفائدة، وإصدار منتجات ادخارية؛ لتحفيز عملاء البنوك على الادخار، خاصة في الودائع وشهادات الادخار بسعر فائدة وصل إلى 27%، وهي أعلى عوائد يمكن أن تحققها تلك المنتجات للأفراد والأشخاص الاعتبارية.

